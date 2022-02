Basketball-Euroleague: Barcelona ringt FC Bayern nieder

Lucic dreht auf - aber Barcelona schlägt zurück

Der dritte Abschnitt ging dann klar an die Gastgeber, die ihren offensiven Flow aber immer noch nicht finden wollten, was auch an der starken Verteidigungsarbeit der Bayern lag. Die gingen, angeführt vom jetzt überragenden Vladimir Lucic, im Schlussviertel wieder in Führung, brachen dann aber kurz vor Ende der Partie ein. Der 15:2-Lauf des FC Barcelona besiegelte die elfte Euroleague-Niederlage der Bayern bei zehn Siegen.

"Vielleicht hätten wir es heute ein bisschen mehr verdient gehabt", sagte Trinchieri nach der kampfbetonten Partie. "Wie dem auch sei: Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft!" Die belegt nun Platz neun in der Königsklasse. Der erneute Einzug in die Play-offs, also das Erreichen von Platz acht, ist aber nach wie vor machbar.

Topscorer der Bayern, die schon am Donnerstag wieder auf Maccabi Tel Aviv treffen, war erneut Vladimir Lucic (16 Punkte), auch Ognjen Jaramaz (15) spielte stark auf. Aufseiten der Katalanen ragte Kyle Kuric (20) heraus.