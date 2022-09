Basketball-Euphorie: Kurzer EM-Hype oder nachhaltiger Boom?

Bleibt der Basketball für immer in der Nische? Oder sorgen die Erfolge bei der Europameisterschaft im eigenen Land mit tollen Spielen wie im Viertelfinale gegen Griechenland für einen echten Aufschwung der Sportart in Deutschland? Im BR24-Sporttalk "Eins gegen eins" bleibt BR-Reporter Lukas Schönmüller skeptisch, während Kollege Jan Wiecken Optimismus verbreitet.

"Ich glaube ja", so Wiecken auf die Frage, ob er einen dauerhaften Basketball-Boom in Deutschland für möglich halte und verweist auf die aktuellen Quoten, die ein Privatsender mit der Übertragung des Griechenlandspiels im Free-TV erzielt hat. "Bei den 14- bis 49-Jährigen (die für Werbetreibende relevanteste Altersgruppe, d. Red.) hatten sie die jungen Zuschauer. Das ist, was interessant ist und Hoffnung macht für die Zukunft."

Werberelevante Zielgruppe beißt an

Tatsächlich sahen am vergangenen Dienstag mehr Personen in dieser Altersgruppe Basketball als die Fußball-Champions-League, die live freilich auch nur im Bezahlfernsehen lief. Seit einiger Zeit gibt es den Trend, dass sich die jüngeren Zuschauer mehr und mehr vom Fußball abwenden und sich stattdessen für andere Sportarten interessieren, auch für Basketball.

Schönmüller hält in der Diskussion dagegen, dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon viele Hypes gab, die dann versandeten, sei es im Basketball, Handball, im Eishockey nach dem Erreichen des Olympiafinals 2018 oder jüngst im Frauenfußball. Und er fragt: "Aber schaut noch jemand Eishockey? Nein. Die Liga war fast pleite und heißt jetzt wie ein Supermarkt."

Gegenbeispiel Eishockey: "Liga heißt jetzt wie ein Supermarkt"

Seine pessimistische Prognose: "In 90 Stunden redet niemand mehr über Basketball. Am Sonntagabend ist es vorbei. Basketball wird in Deutschland immer eine Randsportart bleiben." BR-Basketballreporter Wiecken hat da mehr Hoffnung: "Die Basketball-Bundesliga wird den Sport nicht aus der Nische rausführen. Es steht und fällt mit internationalen Erfolgen. Wenn die bleiben und wir mit dieser Mannschaft weiter Medaillen holen, kann ich mir vorstellen, dass ein noch größerer Hype entsteht und dass der auch nachhaltig ist."

Nach dem Gewinn der Europameisterschaft im Jahr 1993 oder später nach WM-Bronze im Jahr 2002 und EM-Silber 2005 mit einem gewissen Dirk Nowitzki blieb der dauerhafte Boom aus. Beim Zuschauerinteresse blieb "König Fußball" unerreicht, allenfalls die Formel 1 konnte in der erfolgreichen Ära eines Michael Schumacher mithalten.

Mehr Deutsche in der NBA erhöhen die Chancen auf einen Boom

"1993 war das Problem, dass der DBB völlig überrumpelt war, die Bundesliga steckte in muffigen Schulturnhallen", so Wiecken im Rückblick. Dies sei heute anders. Anders als zu Beginn der 2000er-Jahre gebe es auch nicht nur einen Nowitzki in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, sondern gleich mehrere Spieler, die nun beim EM-Turnier groß aufspielen - neben Dennis Schröder auch Daniel Theis und Franz Wagner.

Immer mehr Spieler schaffen es, dorthin zu kommen. So könne es ein "Backfire" geben, wie es Schönmüller nennt, einen nachhaltigen Effekt. Sollten dann auch noch die diesmal verletzten oder anderweitig verhinderten Maximilian Kleber, Moritz Wagner oder Isaac Hartenstein zum Team von Bundestrainer Gordon Herbert stoßen, habe die Sportart Basketball bessere Möglichkeiten als vor 20 Jahren.

BBL hofft auf volle Hallen

Die Vereine der Basketball-Bundesliga (BBL), die Ende September in ihre neue Saison startet, hoffen jedenfalls auf verstärktes Interesse und volle Hallen. Und international gibt es schon 2023 die nächste Chance, wieder für Aufmerksamkeit zu sorgen: bei der WM auf den Philippinen, in Japan und Indonesien.