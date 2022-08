Basketball-EM: Für Obst und Schröder muss Team-Chemie passen

Mit 16 Mann ist Bundestrainer Gordon Herbert in die Vorbereitung auf eine Europameisterschaft gestartet. Bei der muss sich die deutsche Mannschaft aufgrund der Qualität im Team keinesfalls verstecken. Die Frage ist vor allem, wie das Zusammenspiel funktioniert? Und daran wird ab diesem Wochenende gearbeitet.

Zusammenspiel als Mannschaft

Im deutschen Team steckt ordentlich Qualität, allen voran der Braunschweiger Dennis Schröder. "Ziel wäre, dass wir alles als Team machen", so der NBA-Star. "Und wir natürlich viele Spiele gewinnen". Denn am Ende soll es möglichst eine Medaille werden: "Wir haben alle Tools dazu, die wir brauchen", sagt FC-Bayern-Spieler Andreas Obst. Jetzt komme es darauf an, wie "wir als Mannschaft auftreten, dass wir als Mannschaft spielen, wie wir zueinander finden. Ich denke mal so weit ist da alles möglich. Aber wir wollen natürlich Schritt für Schritt gehen."

Sengfelder weiß um die große Konkurrenz

Nationalmannschaftskollege Christian Sengfelder von Brose Bamberg weiß um die Konkurrenz im Team. "Auf meiner Position ist die Konkurrenz natürlich enorm groß", aber es geht "darum, das beste Team zu formen. Das ist die Aufgabe des Bundestrainers und der wird da einen guten Job machen." Der 27-Jährige verspricht: "Ich geb mein Bestes.

Zudem könnte es auch zum Debüt von Nick Weiler-Babb kommen. Der Garde vom FC Bayern ist ab sofort deutscher Staatsbürger und damit spielberechtigt.

Am 1. September geht die Euro los

Am 1. September startet die Nationalmannschaft in Köln gegen Mitfavorit Frankreich in diese Euro. Das Endspiel als Abschluss der Finalrunde findet dann am 18. September in Berlin statt. Neben Köln und Berlin wird auch in Mailand, Tiflis und Prag gespielt.