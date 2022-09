Basketball-EM: Deutschlang auf Achtelfinal-Kurs

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann bei der Heim-EM nach einem Overtime-Krimi für das Achtelfinale planen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte den starken Außenseiter Litauen mit 109:107 (89:89, 46:41) nach der zweiten Verlängerung.

Durch den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel ist der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) das Ticket für die Finalrunde in Berlin (ab 10. September) nur noch theoretisch zu nehmen. Sollte Underdog Ungarn am Sonntagabend (20.30 Uhr) gegen Frankreich verlieren, stünde Deutschland sicher in der nächsten Runde.

Wagner überragend

Franz Wagner war in der mit 18.017 Fans ausverkauften Lanxess Arena mit 32 Punkten bester deutscher Scorer, Schröder kam auf 25 Punkte und acht Assists. Für Litauen erzielte Jonas Valanciunas 34 Zähler.

Die DBB-Auswahl hatte zuvor bereits Siege gegen Frankreich und Bosnien-Herzegowina gefeiert. Zum Abschluss der Gruppe warten am Dienstag und Mittwoch (jeweils 20.30 Uhr) noch Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic sowie die Ungarn.