Basketball-Debatte: Cheerleader nicht mehr zeitgemäß?

"Moooment mal", riefen prompt die Cheerleadergruppen aus dem ganzen Land. Wir verstehen uns nicht als "Pausenfüller" und erst recht nicht als tanzende It-Girls, die den männlichen Sportfans die Zeit zwischen den Spielabschnitten oder während der Auszeiten verkürzen. Cheerleading ist ein anerkannter, eigenständiger Sport mit eigenen Wettbewerben!

Nun muss man feststellen, dass die Art der Darbietungen häufig durchaus gewisse Assoziationen wecken können. Einiges, aber eben auch nicht alles, was die Damen da treiben, geht als Akrobatik durch. Zu passender Musik ("Hit me baby, one more time!") gibt es eben auch schon mal leicht schlüpfrige Bewegungen zu sehen, was - nun ja - mit Sport nur bedingt zu tun hat.