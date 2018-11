Basketball-Champions-League: Bamberg wieder knapp geschlagen

Bis zum Schlussviertel führten die Bamberger, dann drehten die Gäste das Spiel. In der Schlusssekunde verpasste Bambergs Tyrese Rice den Ausgleich und eine mögliche Verlängerung.

Bamberg noch auf Achtelfinalkurs

Die Bamberger haben nach den erstens sechs Champions-League-Spieltagen drei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto. Damit sind sie weiterhin Vierter in ihrer Vorrundengruppe C. In der Achtergruppe qualifizieren sich die Mannschaften auf den Plätzen eins bis vier für das Achtelfinale.

Tabellenführer ist Hapoel Jerusalem mit elf Zählern vor dem punktgleichen Titelverteidiger AEK Athen. Dahinter folgen drei Teams mit neun Punkten: Montakit Fuenlabrada, Bamberg und die Telenet Giants Antwerpen. Lietkabelis aus Litauen und CEZ Nymburk aus Tschechien haben acht Punkte, Tabellenschlusslicht ist JDA Dijon mit sieben Punkten.