Basketball-Champions-League: Bamberg weiter sieglos

Vor allem eine total verschlafenen Anfangsphase hatte die Gastgeber schon früh auf die Verliererstraße gebracht. Nach einem Dreier von Antipov lag Brose nach gut zweieinhalb Minuten erstmals 5:7 zurück. Davon erholten sich die Oberfranken erst einmal nicht. Die einfachsten Würfe und Korbleger wollten nicht ins Netz und so war der Rückstand nach neun Minuten bereis zweistellig (15:26) angewachsen. Auch die gute Offensive der Russen machte Bamberg zu schaffen. Mit einem satten 22-Punkte-Rückstand (24:46) ging es für den ehemaligen Serienmeister in die Pause .

"Ich muss mich bei den Fans entschuldigen. Sie waren großartig, haben uns zu jeder Zeit unterstützt. Einzig: wir haben es ihnen nicht zurückgezahlt. Was wir in den ersten 25 Minuten gezeigt haben, war beschämend. Jeder einzelne muss in den Spiegel schauen und sich fragen: habe ich heute alles gegeben?" Roel Moors, Trainer Brose Bamberg

Bamberg kämpft, kann aber Niederlage nicht abwenden

Zwar kämpfte sich Bamberg nach einem zwischenzeitlichen 28-Punkte-Rückstand (27:55, 24.) wieder zurück in die Partie und bis auf zwölf Zähler ran (51:63, 34.). doch auch in dieser Phase ließ Bamberg zu viele einfache und offene Würfe liegen. Am Ende stand eine Trefferquote von lediglich 27,4 Prozent zu Buche, zu wenig, um zu bestehen. Von der Dreierlinie waren es gar nur 16,7 Prozent, also vier Treffer bei 24 Versuchen.

Dennoch hatte Brose immer wieder gute Momente, vor allem defensiv. Am Ende konnte Novgorod bei 73 Punkten gehalten werden. Die Hypothek aus den ersten 25 Minuten war jedoch insgesamt zu hoch und so mussten die Bamberger eine 58:73-Niederlage verschmerzen. Bester Bamberger Werfer war Elias Harris mit 15 Punkten.