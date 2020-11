11.11.2020, 08:31 Uhr

Basketball-Champions-League: Bamberg siegt in Bilbao

In der Basketball-Bundesliga (BBL) ist der Saisonstart missglückt, in der Champions League läuft es dagegen rund für Brose Bamberg. In Bilbao gewannen die Oberfranken auch die zweite Partie auf internationalem Parkett.