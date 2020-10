Basketball-Champions-League: Bamberg siegt furios in Bologna

Das Team von Headcoach Johan Roijakkers präsentierte sich von der ersten Minute an viel aggressiver und spielfreudiger als noch zwei Tage zuvor im BBL-Pokalspiel gegen Vizemeister Ludwigsburg. Die Bamberger übernahmen sogleich die Führung, bauten sie stetig weiter aus und kamen so zu einem ungefährdeten Auswärtserfolg.

Vitali trifft hochprozentig

Mit Tyler Larson (23 Punkte), Dominic Lockhart (19), Michele Vitali (17) und Chase Fieler (16) punkteten vier Bamberger Spieler punkteten zweistellig. Vitali traf dabei alle vier Dreierversuche. Roijakkers zeigte sich zufrieden: "Wir haben gezeigt, dass wir es besser können, als am Sonntag gegen Ludwigsburg. Dabei war entscheidend, dass wir über 40 Minuten das Tempo hochgehalten haben."

Weiter geht’s in der Gruppe F am Dienstag, 10. November, bei Bilbao Basket. Die Spanier verloren ihr erstes Spiel gegen Pinar Karsiyaka/Türkei mit 72:81. Zwei Tage zuvor geht es auch in der Basketball-Bundesliga (BBL) los - Bamberg tritt dann bei den Hamburg Towers an.