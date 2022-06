Basketball: Center Seiferth verlässt medi Bayreuth

Beide Seiten hätten sich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern, teilte medi Bayreuth am Dienstag (28.06.22) mit. Nach Beendigung seines Master-Studiums an der Uni Bayreuth werde Seiferth an einem neuen Standort "noch einmal voll angreifen“ und "ein neues Kapitel in seiner Karriere“ aufschlagen, wird der 33-Jährige in der Mitteilung zitiert. Seiferth wird u.a. mit den Fraport Skyliners in Verbindung gebracht.

Bayreuth setzt verstärkt auf junge Spieler

"Die Entscheidung, Andi gehen zu lassen, war sehr hart für mich“, betonte Bayreuths neuer Cheftrainer Lars Masell. In der kommenden Saison werde der Verein verstärkt auf junge Spieler setzen. Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil bedankte sich bei Seiferth dafür, dass er medi sechs Jahre lang die Treue gehalten habe. "Dass ein Spieler heutzutage solange ein und dasselbe Trikot trägt, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit."

Bei den Bayreuthern absolvierte der gebürtige Berliner 179 Spiele in der Basketball-Bundeliga (BBL), zehn Pokalspiele, drei Playoff-Partien, 33 Einsätze in der Champions League und zwanzig Partien im Fiba Europe Cup. Gemeinsam mit Kapitän Bastian Doreth bildete er über viele Jahre eine Konstante, das Gesicht des Teams und eine starke "deutsche Achse".

"Nachdem sich mein Master Studium an der Uni Bayreuth nun auch auf der Zielgeraden befindet, bietet sich nun die Chance, an einem neuen Standort noch einmal voll anzugreifen und ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Auch wenn es vermutlich eine große Umstellung sein wird, eine Mannschaft mal nicht gemeinsam mit Basti zu formen …" Andreas Seiferth