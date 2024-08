Basketball-Bundestrainer: Spanier Mumbru Nachfolger von Herbert

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat in Berlin den Nachfolger für Weltmeister-Coach Gordon Herbert vorgestellt. Alex Mumbru ist der neue Basketball-Bundestrainer.

Herbert jetzt Coach beim FC Bayern

Der 45-Jährige folgt auf Erfolgscoach Gordon Herbert, der zur neuen Saison als Headcoach den Bundesliga-Meister Bayern München übernimmt. Als Spieler war Mumbru mit Spanien unter anderem Welt-und Europameister geworden. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere trainierte er Bilbao Basket (2018 bis 2022) sowie den EuroLeague-Verein Valencia Basket (2022 bis 2024).

Der neue Coach muss in den kommenden Monaten einen Umbruch bewerkstelligen. Weltmeister wie Daniel Theis, Niels Giffey oder Johannes Voigtmann, der wie Herbert nach München geht, könnten zurücktreten, dafür könnten jüngere Spieler wie die NBA-Profis Tristan da Silva oder Isaiah Hartenstein integriert werden.

Sein Debüt wird der Herbert-Nachfolger in der EM-Qualifikation im November geben. Nächstes großes Ziel ist die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Lettland, Polen, Finnland und Zypern. Danach folgen die WM 2027 in Katar und ein Jahr später die Olympischen Spiele in Los Angeles.