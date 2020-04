Basketball-Bundesliga will Saison mit zehn Klubs fortsetzen

Die Basketball-Bundesliga (BBL) will ihre Saison trotz der Coronavirus-Pandemie fortsetzen. Anders als zuvor die Topligen im deutschen Handball, Eishockey und Volleyball entschieden sich die 17 Klubs und die BBL-Spitze mehrheitlich gegen ein sofortiges Ende der derzeit unterbrochenen Spielzeit.

"Wir wollten die Saison fortsetzen, eine Einstimmigkeit erzielen und ein interessantes Konzept auf die Beine stellen. Das alles ist uns gelungen." BBL-Geschäftsführer Stefan Holz

Zehn Vereine wollen weiterspielen

Stattdessen wollen zehn Vereine den Spielbetrieb wieder aufnehmen, sobald die Politik dies erlaubt. Dies sind: der FC Bayern Basketball, Brose Bamberg, die MHP Riesen Ludwigsburg, Alba Berlin, die Crailsheim Merlins, Rasta Vechta, die EWE Baskets Oldenburg, BG Göttingen, ratiopharm Ulm sowie die Frankfurt Skyliners.

"Ich finde, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Die Entscheidung wurde von einem sehr großen Solidargedanken getragen und ist einstimmig gefällt worden." FC Bayern Basketball-Geschäftsführer Marko Pesic

Geplant sind modifizierte Play-offs

Diese Mannschaften wollen die Fortsetzung des Spielbetriebs direkt mit modifizierten Play-offs beginnen. Die würden in einer Turnierform an einem noch zu bestimmenden Ort ohne Zuschauer gespielt werden. Der Plan: In zwei Gruppen, bestehend aus je fünf Teams, bestreitet jede Mannschaft in einer Gruppenphase zunächst acht Spiele. Innerhalb der Gruppen spielt jeder zweimal gegen jeden. Anschließend wird das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale überkreuz im Modus Best-of-Three ausgetragen. Diese Turnierform wird sich auf rund drei Wochen verteilen.

Gesundheitskonzept noch in Arbeit

Die Basketball-Bundesliga will für diese Saisonfortsetzung "alle notwendigen Mittel ergreifen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern und die Gesundheit aller Beteiligten bestmöglich zu schützen". Hierfür ist mit externer Unterstützung ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept in Erarbeitung, das den zuständigen Behörden kurzfristig zur Verfügung gestellt wird.

Ende der Saison für sieben Vereine

Sieben Klubs haben sich gegen eine Fortsetzung der Saison entschieden: medi Bayreuth, s.Oliver Würzburg, die Basketball Löwen Braunschweig, die Gießen 46ers, die Telekom Baskets Bonn, Syntainics MBC Weißenfels und die Hamburg Towers. Für sie ist die Spielzeit beendet. In der Abschlusstabelle der BBL für die Saison 2019/2020 werden diese Mannschaften hinter den genannten Teams geführt, die das Turnier bestritten haben.

"Wir hätten natürlich auch sehr gerne mitgespielt, haben uns aber dafür entschieden, nicht an der von der BBL vorgeschlagenen Fortsetzung des Spielbetriebs teilzunehmen. Wir haben aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt und bleiben unserer Linie treu, in finanzieller Hinsicht keine Risiken einzugehen." Würzburg-Geschäftsführer Steffen Liebler

Keine Absteiger in dieser Saison

Weiterhin wurde beschlossen, dass es in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger geben wird. Aus der Pro A haben sich die Eisbären Bremerhaven sowie die Chemnitz 99ers als sportliche Aufsteiger für die BBL qualifiziert. Sollte die Saison 2020/21 der easyCredit BBL mit 19 Teams stattfinden, würde es dann drei sportliche Absteiger geben.