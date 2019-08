Basketball-Bundesliga: Trainingsauftakt bei "medi bayreuth"

Zum ersten Training der Wagnerstädter in der Oberfrankenhalle sind noch nicht alle Neuzugänge der "Heroes of Tomorrow" eingetroffen: die US-Amerikaner Reid Travis, Charles Cooke und Bryce Alford werden erst in den kommenden Tagen in Bayreuth eintreffen. Am 14. August wird dann das gesamte Team gemeinsam Trainieren können.

"In den ersten Wochen geht es hauptsächlich um Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer – all die Dinge, die man für eine lange Saison braucht. Aber parallel dazu geht es darum, ein Team zu formen – das ist die größte Herausforderung für jeden Trainer, aus komplett neuem Personal ein Team zu formen das funktioniert und im Idealfall Spiele gewinnt." Raoul Korner, Trainer "medi bayreuth"

Acht neue Spieler

Insgesamt müssen die Bayreuther acht neue Spieler integrieren – neben Travis, Cooke und Alford noch Joanic Grüttner Bacoul, James Woodard, Evan Bruinsma. Dazu kommen Justin Raffington, er ist der Ersatz für den verletzten Nationalspieler Andreas Seiferth, der für die kommenden Monate wegen einer Schulterverletzung ausfällt und James Robinson. Der 25-jährige US-Amerikaner ist ein alter Bekannter in Bayreuth, er hatte bereits in der Saison 2017/2018 in der Wagnerstadt gespielt und das sehr erfolgreich. Damals schafften die "Heroes of tomorrow" den Einzug in die Playoffs und erreichten das Viertelfinale in der Champions League.

"Ich habe Bayreuth vermisst, es ist ein toller Ort und ich bin froh zurückzukommen – ich bin glücklich wieder hier zu sein.“ James Robinson

FIBA Europe Cup

In dieser Saison spielen die Oberfranken auch wieder international – allerdings nichts wie in den beiden vergangenen Saisons in der Champions League, sondern im FIBA Europe Cup. Das Team von Head Coach Raoul Korner ist dabei der einzige deutsche Vertreter und eines von insgesamt zwölf für die am 16. Oktober beginnenden Gruppenphase gesetzten Teams dieses Wettbewerbs.

Oberfranken-Derby

In der Bundesliga starten die Wagnerstädter in eigener Halle am 24. September mit dem Oberfranken-Derby gegen Bamberg.

"Wir hoffen natürlich wieder Richtung Playoffs anklopfen zu können, die Liga ist stärker geworden - die Teams haben finanziell aufgerüstet – wir sind da ein bisschen gegenteilig unterwegs, heißt wir haben unseren Spieleretat etwas abbauen müssen. Aber ich denke trotzdem, dass wir konkurrenzfähig sein werden und wenn die Mannschaft gut harmoniert, denke ich, dass wir wieder eine positive Überraschung sein können.“ Raoul Korner, Trainer "medi bayreuth"

Auftakt gegen Nürnberg Falcons

„medi bayreuth“ absolviert eine Reihe an Vorbereitungsspielen, Auftakt ist am 16. August (19 Uhr) in der Oberfrankenhalle gegen die Nürnberg Falcons.