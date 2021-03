Basketball-Bundesliga: Telekom Baskets Bonn - medi Bayreuth

Mit der starken Teamleistung bescherte den Oberfranken nicht nur den Sieg, sondern den kleinen Sprung in der Tabelle auf Platz 11. "Ich freue mich sehr, dass wir heute gewonnen haben. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich in den letzten Spielen meinen Rhythmus nicht richtig finden konnte, aber das gehört eben dazu", sagte der beste Spieler Frank Bartley nach dem Duell.

In der Partie dominierte Bayreuth über weite Strecken und hatte in drei Vierteln die Nase vorne. Zur Halbzeitpause führte das Team aus Bayreuth komfortabel.

Bis zum Ende der Spielzeit drehte sich das Spiel nicht mehr. Bayreuth gewann das Spiel gegen Bonn auswärts mit 91:76 Punkten. 22 Assists sprachen am Ende für das starke mannschaftliche Auftreten.

Bayreuths Frank Bartley holte die meisten Punkte im Spiel - insgesamt 24. Bester Angreifer für Bonn war Chris Babb mit 17 Punkten. Der erfolgreichste Rebounder im Match war Bartley, der acht Bälle für sein Team holte. Bartley trat auch besonders treffsicher auf - er verwandelte 58 Prozent seiner Würfe (sieben von 12) aus dem Spiel heraus.

So geht es weiter für Bayreuth

In der Basketball-Bundesliga (BBL) geht es für Bayreuth am 27. Februar mit einem Auswärtsspiel in Gießen 46ers weiter.