Basketball-Bundesliga startet in schwierige Corona-Saison

FC Bayern unter Trinichieri Herausforderer für Double-Sieger Berlin

Sportlich betrachtet werden den beiden Schwergewichten der Liga, Alba Berlin und FC Bayern München, die besten Chancen auf den Titelgewinn ausgerechnet. Während die Hauptstädter als Double-Gewinner in die neue Saison gehen, scheinen die Münchner ihre Lehren aus der titellosen Saison 2019/20 gezogen zu haben.

Zwar verließen Stars wie die Nationalspieler Danilo Barthel oder Maodo Lo den Verein, doch Geschäftsführer Marko Pesic hat mit seinem Team wieder eine starke Mannschaft geformt. Der neue Star an der Isar ist aber der Trainer.

Nach einem Abstecher zu Partizan Belgrad ist der frühere Bamberg-Coach Andrea Trinchieri zurück in der Liga. Darüber freut sich auch Stefan Holz: "Es ist toll für die BBL, dass wir einen in ganz Europa so angesehenen Coach wieder in Deutschland begrüßen können."