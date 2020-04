Basketball-Bundesliga: Saisonabbruch oder Geisterspiele?

Die höchsten deutschen Ligen im Eishockey, Handball und Volleyball haben ihre Saison bereits beendet. In einer Videokonferenz will nun die BBL die nächsten Schritte besprechen und womöglich final entscheiden.

Basketball könnte als einzige große Teamsportart neben dem Fußball in der Coronakrise noch Action für seine Fans, TV-Partner und Sponsoren liefern. Doch auch die Befürworter eines Abbruchs haben sich längst in Stellung gebracht und sogar schon Fakten geschaffen. In Bayern haben die Teams aus Bamberg, Bayreuth und Würzburg die Verträge mit ihren ausländischen Spielern ganz oder zum Teil aufgelöst. Es sind also gar nicht mehr genügend Profis da, die noch auflaufen könnten.