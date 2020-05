Basketball-Bundesliga reicht Sicherheitskonzept ein

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept für das geplante Finalturnier in München bei den Behörden und Politik eingereicht. Nur bei einer Genehmigung kann die Saison noch einmal gestartet werden. Die Liga will den Meister in einem Turnier im Juni in München ermittelnt.

"Die BBL hat sich bei diesem durchdachten Konzept mit den beteiligten Experten wirklich große Mühe gegeben und die Hausaufgaben gemacht, die natürlich eine unbedingte Voraussetzung waren, damit wir hoffentlich bald wieder Basketball den Fans und Sportinteressierten daheim am Fernseher präsentieren können." Marko Pesic, Geschäftsführer FC Bayern Basketball, in einer BBL-Mitteilung

Die Zeit drängt dabei. Geht man von einer umfangreichen Quarantäne- und Vorbereitungsphase von Spielern und Verantwortlichen aus, benötigt die BBL bis zum 18. Mai eine Erlaubnis für die Basketball-Geisterspiele im Münchner Audi Dome.