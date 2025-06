FC Bayern Basketballer zittern sich ins Play-off-Finale

Die Basketballer des FC Bayern München haben nach einem großen Comeback das Finale der Playoffs erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich am Abend mit 94:82 (79:79, 36:41) nach Verlängerung bei den MLP Academics Heidelberg durch und gewann die Serie im Modus Best-of-five mit 3:1.

Finalgegner ab Sonntag ist Ratiopharm Ulm oder die Würzburg Baskets, die am Donnerstag in Spiel fünf den zweiten Finalisten ermitteln. Die Bayern von Trainer Gordon Herbert erholten sich dabei von einem 17-Punkte-Rückstand. Shabazz Napier (19 Zähler) sowie die beiden Weltmeister Andreas Obst (19) und Niels Giffey (13) waren Schlüsselspieler der Gäste in einer Partie, in der Heidelberg sich erst nach fünf Extraminuten geschlagen geben musste.

FC Bayern Basketballer ziehen erst in der Overtime davon

Die Bayern taten sich auf der Jagd nach ihrer siebten Meisterschaft in Heidelberg trotz zuletzt zwei Siegen nacheinander und ihres Vorsprungs in der Serie schwer. Von Minute eins an lief das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert zunächst einem Rückstand hinterher.

Erst vier Minuten vor Schluss ging der Favorit gegen die leidenschaftlich kämpfenden Gastgeber erstmals in Führung, doch Heidelberg rettete sich zunächst in die Verlängerung. In der Zusatzspielzeit jedoch spielten die Münchner ihre Qualitäten aus und gerieten nicht mehr in Gefahr.