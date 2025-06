BBL-Finale Spiel 1 FC Bayern - Ulm | 15.06., 18 Uhr | Livestream

Die Favoriten haben sich durchgesetzt: Mit dem FC Bayern Basketball und ratiopharm Ulm treffen ab Sonntag (15.06.) die beiden besten Mannschaften der Hauptrunde in der Finalserie der Basketball-Bundesliga (BBL) aufeinander. In der Best-of-five-Serie wird das Team Meister, das zuerst drei Spiele gewinnt. Den Heimvorteil in der ersten Partie hat als Hauptrundensieger der FC Bayern.

BR24Sport überträgt Spiel eins der Finalserie am Sonntag ab 18 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Florian Weber.

FC Bayern Basketball als Hauptrundensieger leichter Favorit

Nach der spannenden Halbfinalserie, in der sich der FC Bayern gegen die MLP Academics Heidelberg durchsetzte und ratiopharm Ulm erst im entscheidenden fünften Spiel die Fit/One Würzburg Baskets ausschaltete, wartet ein enges Finale auf die Fans. Denn: In der Hauptrunde lagen München und Ulm über weite Strecken gleichauf an der Tabellenspitze. Nur ein Sieg mehr brachte den Bayern am Ende Platz eins in der Tabelle.

Die beiden Aufeinandertreffen in der Hauptrunde entschieden jeweils die Heimteams für sich. München bezwang Ulm zunächst zuhause mit 70:62. Ulm spielte sich im Rückspiel in einen regelrechten Offensivrausch und siegte mit 109:94.

ratiopharm Ulm: Erwartungen bereits übererfüllt

Es deutet also alles auf eine ausgeglichene Serie hin, in der die Münchner nicht nur wegen des Heimvorteils trotzdem als leichter Favorit starten. Die Bayern haben allerdings auch mehr Druck: Präsident Herbert Hainer bezeichnete die Meisterschaft unlängst als "Pflicht". Zuvor war das Team von Headcoach Gordon Herbert im BBL-Pokal an Weißenfels gescheitert und hatte die als großes Ziel ausgegebenen Play-offs in der EuroLeague verpasst.

Ganz anders die Ulmer, die wie vor zwei Jahren, als sie völlig überraschend die Meisterschaft feiern konnten, die Erwartungen übererfüllt haben. Im Viertelfinale fertigte das Team von Ty Harrelson den ehemaligen Serienmeister Alba im Viertelfinale glatt mit 3:0 ab und wahrte beim umkämpften 3:2 gegen Würzburg im Halbfinale die Nerven.

Keine Kampfansagen aus München

Mit dem Ex-Münchner Karim Jallow, dem wohl bald in der NBA spielenden Noa Essengue (19) sowie dem Israeli Ben Saraf (19) , der ebenfalls für den NBA-Draft angemeldet ist, hat Ulm hochtalentierte und formstarke Spieler in seinen Reihen. "Mit dieser Mannschaft ist alles möglich", findet Jallow.

Die Münchner halten sich derweil mit Kampfansagen zurück. "Wir sind sehr motiviert, die Stimmung ist gut und (gegen Heidelberg) haben wir nach dem ersten Spiel eine gute Reaktion gezeigt, mit viel Stolz gespielt", sagt Weltmeister Andreas Obst, früher in Ulm aktiv. Und Trainer Herbert ergänzt: "Ulm ist jung, athletisch und sehr talentiert. Wir respektieren diesen Gegner sehr, sie sind ein sehr gutes Basketballteam. Es stehen die beiden besten Mannschaften im Endspiel, es könnte doch nicht besser sein."