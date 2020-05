Basketball-Bundesliga hofft auf grünes Licht

Überzeugung hier, Skepsis da

"Wir spielen das Turnier, um einen würdigen deutschen Meister zu küren. Vorausgesetzt wir erhalten die Genehmigungen, wird dies auch so sein", versprach Liga-Präsident Alexander Reil. Ins gleiche Horn stößt in der Sportschau BBL-Geschäfstführer-Stefan Holz.

Doch es gibt auch Skepsis. Unter den Spielern, den Hauptbetroffenen, kam zuletzt Kritik auf. "Die Vereine wurden von der Liga zu einer umfangreichen Kommunikation aufgefordert, das ist aber von Standort zu Standort unterschiedlich passiert", erklärte Nationalspieler und Athletensprecher Bastian Doreth von medi Bayreuth in der ARD. Die Spieler hätten Fragen zur Quarantäne oder zu Langzeitschäden durch Corona.

Besonders schwierig sei die Lage für die US-Spieler. Falls man Mitte der Woche grünes Licht für die Rest-Saison erhalte und die Spieler dann nach Deutschland kämen, müssten sie zunächst für zwei Wochen in Quarantäne. Am Ende blieben nur noch ein paar Tage für das Hallentraining. "Das ist definitiv zu wenig", so Doreth.