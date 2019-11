Basketball-Bundesliga: FC Bayern wahrt weiße Weste

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München ist auch nach dem neunten Spieltag ungeschlagener Tabellenführer der Bundesliga. Die Bayern setzten sich am achten Spieltag beim Schlusslicht MBC Weißenfels mit 96:86 (48:43) durch und übernahmen mit 16:0 Punkten wieder die Tabellenspitze von den MHP Riesen Ludwigsburg (16:2). Allerdings taten sich die Bayern beim Mitteldeutschen BC schwerer als erwartet. Mitte des Schlussviertels kamen die Gastgeber plötzlich bis auf drei Punkte heran (77:80). Doch ein Dreier des mit 16 Punkten erfolgreichsten Münchner Schützen Paul Zipser und drei Zähler von Maodo Lo brachten die Gäste wieder in Sicherheit. Lo und Diego Flaccadori kamen jeweils auf 13 Punkte. Berlin (12:4 Punkte) bleibt damit wie Pokalsieger Brose Bamberg (14:4) und das Überraschungsteam Crailsheim Merlins (12:4) in der Verfolgergruppe.

weitere Spiele mit bayerischer Beteiligung: Sonntag, den 24.11.2019 18:00 Uhr: medi Bayreuth - Telekom Baskets Bonn