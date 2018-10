Basketball-Bundesliga: FC-Bayern-Sieg nach EuroLeague-Debakel

Erneut noch ohne Neuzugang Derrick Williams setzten sich die Bayern am 3. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den Basketball Löwen Braunschweig problemlos 87:61 (36:28) durch. Drei Tage nach der 71:90-Heimniederlage in der EuroLeague gegen den türkischen Spitzenklub Anadolu Efes Istanbul beherrschten die Bayern die in dieser Saison noch sieglosen Braunschweiger nach Belieben.

Niederlagen für Würzburg und Bayreuth

Auch Würzburg wartet wie Braunschweig weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Mittelfranken verloren ihr zweites Saisonspiel - die Würzburger Partie des zweiten Spieltags gegen Ulm wurde verlegt - 87:91 bei BG Göttingen. Bester Werfer auf Göttinger Seite war Michael Stockton, Sohn von NBA-Legende John, mit 25 Punkten.

Sein Bruder David, seit dieser Saison für Bayreuth in der Basketball-Bundesliga unter dem Korb, verlor dagegen mit seinem neuen Team 84:94 bei den Telekom Baskets Bonn, die auf Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern klettern. Das erste Saisonspiel hatte Bayreuth in Vechta gewonnen, die Partie des zweiten Spieltags gegen Jena wurde verlegt.