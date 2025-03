Sieg im Topspiel: FC-Bayern-Basketballer wieder Tabellenführer

Die Basketballer von Bayern München haben mit einem Arbeitssieg die Bundesliga-Tabellenführung zurückerobert. Der Meister von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert rang das formstarke Team von ratiopharm Ulm in einem spannenden, aber wenig hochklassigen Nachholspiel vom 14. Spieltag 70:62 (28:30) nieder und stieß den Konkurrenten damit von der Spitze.

FC Bayern Basketball beendet Ulmer Serie

Weltmeister Johannes Voigtmann und der US-Amerikaner Carsen Edwards waren am Montagabend im Münchner BMW Park mit jeweils nur zehn Punkten die besten Scorer der Münchner, die Rang eins in der Vorwoche durch eine Niederlage in Bamberg an die Ulmer verloren hatten. Für die Gäste traf Nationalspieler Nelson Weidemann (15 Punkte) am besten, am Ende kassierte das Team von Ty Harrelson dennoch die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge. Beide Teams leisteten sich offensiv zahlreiche Fehler.

Der FC Bayern legte durch den 16. Ligasieg einen erfolgreichen Start in eine einmal mehr intensive Woche hin. Bereits am Donnerstag steht bei Baskonia Vitoria-Gasteiz ein wichtiges Duell im Play-off-Rennen der EuroLeague an, am Sonntag wartet in der BBL wiederum ein Heimspiel gegen die Rostock Seawolves.