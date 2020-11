Basketball-Bundesliga: Erstes Spiel von Medi Bayreuth abgesagt

Die Basketball-Bundesliga startet in die neue Saison. Doch gleich die erste Partie von Medi Bayreuth gegen Bonn wurde abgesagt. Weil zwei Mitglieder aus Team und Team-Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet wurden, befindet sich die Mannschaft in häuslicher Quarantäne.

Coronakrise belastet Medi Bayreuth finanziell

Dabei hatten die Oberfranken bereits für ein sportliches Ausrufezeichen gesorgt und im Pokal den FC Bayern Basketball besiegt. Aber auch finanziell belastet die Corona-Krise die Bayreuther. Als Ziel geben die Bayreuther daher aus, am Ende besser abzuschneiden, als die Mittel zu ermöglichen scheinen. In erster Linie geht es für die Mannschaft von Trainer Raoul Korner also um den Klassenerhalt.

Brose Bamberg will unter die ersten Vier

Brose Bamberg muss am Sonntag in der ersten Partie der Saison auswärts in Hamburg ran. Der neue Bamberger Trainer Johann Roijakkers erwartet ein hartes Spiel: "Die Hamburger haben einen guten Trainer, ein sehr gutes System und einen sehr guten Etat. Ich denke, dass die Hamburger in dieser Saison um die ersten vier Plätze mitspielen", sagte Roijakkers im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Auch er selbst will mit seiner neuen Mannschaft unter die besten vier Teams der Basketball-Bundesliga kommen.

Roijakkers bringt drei Spieler aus Göttingen mit

Roijakkers war in der vergangenen Saison noch Trainer des Liga-Konkurrenten Göttingen. Drei Spieler hat er von den Niedersachsen mit nach Bamberg gebracht, unter anderem Bennet Hundt. "Ich denke unser Defensivkonzept ist sehr an das von Göttingen im vergangenen Jahr angelehnt, was gut ist. Wir wollen uns als aggressive und physische Mannschaft in der Verteidigung definieren. In der Offensive haben wir aber jetzt in Bamberg mehr Talent und Qualität als in Göttingen", sagte der Aufbauspieler zum Bayerischen Rundfunk. Auch Hundt gibt als Saisonziel das Erreichen des Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft aus.