Bayern-Basketballer auf Halbfinal-Kurs nach zweitem Sieg

Titelverteidiger Bayern München steht in den Play-offs der Basketball-Bundesliga kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Der Favorit gewann im Viertelfinale auch sein zweites Spiel gegen den Syntainics MBC mit 80:65 (38:32) und kann das Weiterkommen damit bereits am Samstag im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie im heimischen SAP Garden perfekt machen.

Lauf nach kleinen Problemen im ersten Viertel

Die Bayern hatten beim Pokalsieger in Weißenfels nur im ersten Viertel ein paar Probleme und lagen nach zehn Minuten 16:19 zurück. Entscheidend für den am Ende klaren Sieg war der dritte Abschnitt, in dem sich die Gäste zu Beginn mit einem 10:2-Lauf absetzen konnten.

Revanche gegen Weißenfels

Im Halbfinale des Pokal-Wettbewerbs hatten die Münchner von Weltmeister-Coach Gordon Herbert in Weißenfels noch gegen den MBC verloren. In den Play-offs hat das Star-Ensemble von der Isar mit dem Außenseiter bislang aber keine Mühe. Beste Werfer bei den Bayern waren die beiden Weltmeister Andreas Obst und Johannes Voigtmann mit je 15 Punkten.