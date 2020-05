Basketball-Bundesliga bangt um Saisonfortsetzung

Wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" erfuhr, wird der Zeitplan für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht zu halten sein. So werde die für die Genehmigung zuständige bayerische Landesregierung frühestens am 19. Mai im Ministerrat über das vorgelegte Sicherheits- und Hygienekonzept der Liga entscheiden. Doch selbst dieser Termin ist nicht garantiert.