Basketball-Bundesliga: Bamberg chancenlos gegen Bayern

Trotz neuer Coronafälle und nur 40 Stunden Distanz zum EuroLeague-Fight mit Olympiakos konnte sich Pokalsieger Bayern München am 23. Spieltag der Basketball Bundesliga deutlich gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg durchsetzen. Die Mannschaft des erkrankten Trainers Andrea Trinchieri, der von Demond Greene vertreten wurde, gewann vor 2.000 Fans mit 83:62. Das Konto der Münchner weist jetzt 36:10 Punkte auf.

Lange war es eine sehr ausgeglichene Partie. Die erste Halbzeit konnten die Gäste sogar noch knapp für sich entscheiden (34:35). Nach der Pause fanden die Oberfranken gar nicht mehr in ihr Offensivspiel, was die am Ende schwachen Wurfquoten bestätigen. Nach und nach zog ihnen der stark verteidigende Tabellenführer davon.

FC Bayern bleibt Spitzenreiter

Am Ende punkteten fünf Bayern-Spieler zweistellig. Deshaun Thomas war mit 20 Punkten der erfolgreichste, gefolgt von Darrun Hilliard mit 13, Augustine Rubit mit zwölf. Ognjen Jaramaz und Andreas Obst verbuchten jeweils elf Zähler. Bei Bamberg trafen Justin Robinson (16) und Christian Sengfelder (14) am besten. Große Freude bei Paul Zipser: Der 28-Jährige durfte erstmals seit neun Monaten wieder über Treffer jubeln.

Bamberg nur Tabellenzwölfter

Bei Bamberg muss jetzt ein echter Endspurt her, um doch noch die Play-Offs zu erreichen. Aktuell stehen die Franken auf dem zwölften Tabellenplatz.