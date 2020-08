Basketball: Brose Bamberg verpflichtet Kravish

Das Wechselkarussell bei Brose Bamberg dreht sich weiter. Nachdem der Basketball-Bundesligist neben einem neuen Trainer und einem neuen Geschäftsführer auch frische Spieler geholt hat, soll der Transfer von David Kravish die vorletzte Neuverpflichtung für den Kader der kommenden Saison sein.

Brose Bamberg: Kravish und Roijakkers wieder vereint

Kravish wird bei Brose Bamberg mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Zuletzt spielte der 27-Jährige bei Baxi Manresa in Spaniens höchster Basketballliga. In Bamberg trifft der Center nun erneut auf Brose-Trainer Johan Roijakkers. "Ich habe ihn einmal bei einem Camp in Las Vegas gecoacht. Daher weiß ich genau, was wir bekommen: einen harten Arbeiter mit einer Menge Erfahrung."

Center Kravish spielte zuletzt in Spanien

Während Kravish seine Ausbildung an der University of California absolvierte, unterschrieb er beim BC Nokia in Finnland seinen ersten Profivertrag. Nach Stationen in Polen, Weißrussland und Russland, spielte er zuletzt in Manresa. Dort erzielte er in 21 Spielen auf nationalem Parkett im Schnitt zwölf Punkte, holte sechs Rebounds und blockte einen gegnerischen Wurfversuch.