17.01.2021, 10:08 Uhr

Basketball: Brose Bamberg und Medi Bayreuth verlieren

Die beiden oberfränkischen Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg und Medi Bayreuth mussten am 13. Spieltag jeweils eine Niederlage hinnehmen. Während Bayreuth in Crailsheim unterlag, zogen die Bamberger in Ludwigsburg den Kürzeren.