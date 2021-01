09.01.2021, 11:38 Uhr

Basketball: Brose Bamberg nimmt Shevon Thompson unter Vertrag

In der Basketball-Champions-League hat sich Brose Bamberg als erstes Team für die Playoffs qualifiziert, in der Liga waren die Oberfranken allerdings zuletzt gestrauchelt. Nun soll Shevon Thompson für mehr Stabilität in der Defensive sorgen.