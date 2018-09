Basketball: Brose Bamberg - die neue Rolle als Jäger

Die Erwartungshaltung

Zwischen dem, was in Bamberg nach außen dringt, und dem, was intern besprochen wird, gibt es eine gewisse Diskrepanz. Das liegt nicht zuletzt an Brose-Chef Michael Stoschek, für den es nichts Schlimmeres gibt als Mittelmaß. Deshalb sollte man die offizielle Saisonvorgabe, sich zu stabilisieren und mit einer neuen Ausrichtung langsam wieder den Anschluss an die Topteams aus München und Berlin finden zu wollen, nicht hundertprozentig für bare Münze nehmen.

Intern gibt es sehr wohl das Bestreben, möglichst schnell wieder die Nummer eins zu werden. "Wir nehmen die Situation an. Ein Wettrüsten um jeden Preis wird es jedoch auf keinen Fall geben", sagt Stoschek zwar. Bamberg hat aber noch immer einen der größten Etats der Liga. Die Fans wollen vor allem wieder guten Basketball sehen und Spieler, die sich für ihren Klub zerreißen. Das war in der abgelaufenen Spielzeit zu selten der Fall.