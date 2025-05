Würzburg in Zugzwang: Braunschweig gewinnt knappes Duell

Die dritte Partie zwischen den FIT/One Würzburg Baskets und den Löwen Braunschweig ging mit 80:75 knapp an die Mannschaft aus Niedersachsen. Die Baskets lagen in der Anfangsphase mit zehn und Mitte des dritten Viertels mit neun Punkten in Führung, Braunschweig kam aber zurück.

Der Braunschweiger Chip Flanigan machte schließlich mit zwei Freiwürfen alles klar, als noch vier Sekunden auf der Uhr waren. Arnas Velicka kam als Topscorer der Gastgeber auf 23 Punkte, für Würzburg verbuchte der künftige College-Spieler Hannes Steinbach 17.

Würzburg in Zugzwang

"Braunschweig hat am Ende viele Würfe getroffen, vor allem Velicka. Das müssen wir besser kontrollieren", sagte Liga-MVP Jhivvan Jackson (12 Punkte) hinterher: "Wir müssen zuhause mit derselben Energie wie im zweiten Spiel spielen und den Sieg nach Hause holen." Das vierte Spiel der Viertelfinalserie gegen die Basketball Löwen Braunschweig am Dienstagabend müssen die Würzburger gewinnen, um eine entscheidende fünfte Begegnung um den Einzug ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft zu erzwingen.