Abgezockte FC Bayern Basketballer ziehen ins Halbfinale ein

Nach drei deutlichen, aber glanzlosen Siegen kommen die FC Bayern Basketballer zu Hause der siebten Meisterschaft einen Schritt näher. Das Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert gewann beim Pokalsieger Syntainics MBC aus Weißenfels mit 80:69 (42:40) und zog ins Halbfinale ein. Die Best-of-five-Serie entschieden die Bayern mit 3:0 für sich. Bester Werfer des Favoriten war Vladimir Lucic mit 19 Punkten.

Ausgeglichen bis zum Seitenwechsel

Bis zur Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Beide Teams zeigten sich treffsicher, ließen aber Intensität in der Defensive vermissen. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste durch zwei Dreier des US-Amerikaners Charles Callison sogar in Führung. Doch in den letzten beiden Vierteln setzten sich die Münchner immer weiter ab. Bester Werfer bei den Bayern war Vladimir Lucic mit 19 Punkten.

Für den MBC endet eine historisch starke Saison, unter anderem mit dem Pokalsieg. Die Bayern bekommen es jetzt entweder mit den Niners Chemnitz oder den MLP Academics Heidelberg zu tun.