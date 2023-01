Basketball: Bayreuths Ex-Coach Raoul Korner in Hamburg entlassen

Die Hamburg Towers haben sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Cheftrainer Raoul Korner getrennt. Mit der Entscheidung reagierten die Hanseaten auf die 65:80-Niederlage gegen Ratiopharm Ulm vom Samstag.

Gegen Ulm hatten sich die Towers vor allem im zweiten Durchgang schlecht präsentiert - aus einem 40:42 zur Halbzeit wurde ein 65:80. Korner sprach von einem "Rückfall in alte, schlechte Muster" und von einer "indiskutablen Leistung".

Korner kam erst im Sommer nach Hamburg

Der 48 Jahre alter Österreicher, Raoul Korner, hatte das Team erst im vergangenen Sommer übernommen. Sein Nachfolger wird der bisherige Assistenzcoach Benka Barloschky, der die Hanseaten in dieser Saison bereits zweimal interimsweise coachte. "Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass Raoul die Mannschaft nicht mehr so erreicht, wie es in unserer aktuellen Situation nötig wäre", sagte Sport-Geschäftsführer Marvin Willoughby. Nach nur sechs Siegen aus 14 BBL-Partien drohen die Towers als Tabellenzehnter die angepeilten Playoff-Ränge zu verpassen.

Anfang Mai hatte Raoul Korner nach sechs Jahren seinen Abschied aus Bayreuth bekannt gegeben. Kurze Zeit später präsentierte Medi den langjährigen Assistenztrainer Lars Masell als neuen Headcoach.

Medi Bayreuth im Abstiegskampf

Unterdessen läuft es auch für Kroners Ex-Club Bayreuth alles andere als rund in der Basketball-Bundesliga. Am Sonntagabend verloren die Bayreuther das fränkische Duell gegen die Würzburg Baskets mit 83:99, obwohl sie zwischenzeitlich mit bis zu zwölf Punkten in Führung gelegen hatten.

Nach der zweiten Niederlage in Folge rutschte Bayreuth auf Platz 17 ab und steckt nach 14 Spielen als Tabellenvorletzter weiter im Abstiegskampf. Am kommenden Sonntag muss Medi Bayreuth zum direkten Konkurrenten nach Heidelberg. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg steht nur einen Platz vor den Oberfranken.

Brose Bamberg nach Krise zurück in der Erfolgsspur

Der zweite oberfränkische Vertreter in der BBL hingegen, Brose Bamberg, hat am Samstag mit 89:78 gegen die EWE Baskets Oldenburg gewonnen. Vor 4.073 Zuschauern bauten die Oberfranken ihre Serie in der Bundesliga auf drei Siege in Folge aus. Mit sechs Siegen aus 14 Spielen steht Brose Bamberg aktuell auf Platz 13 der Tabelle. Nachdem sich die Bamberger vor Kurzem noch mitten im Abstiegskampf befanden, können sie nun vorsichtig nach oben schielen.

Im Zuge der Partie wurde auch mit zweijähriger Verspätung das Jubiläum "50 Jahre Aufstieg" gefeiert, das wegen der Corona-Pandemie verschoben worden war.

