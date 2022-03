Basketball: Bayreuther Fans feiern Team trotz Niederlage

Die Basketballer von Medi Bayreuth haben am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen Gießen mit 89:95 verloren. Die Oberfranken mussten gegen das Tabellenschlusslicht erneut auf vier Spieler verzichten, während zwei weitere aus der noch verbliebenen Acht-Mann-Rotation angeschlagen in die Partie gingen.

Bayreuth gibt Führung erst im letzten Spielabschnitt ab

Schon in den vergangenen Wochen waren die Wagnerstädter personell stark dezimiert. Dennoch lagen die Bayreuther gegen die Hessen bis Ende des dritten Viertels in Führung. Erst im letzten Spielabschnitt zogen die Gießener an den sichtlich erschöpften Oberfranken vorbei, die derzeit Tabellenzehnter sind.

"Uns ist klassisch der Sprit ausgegangen. Ich mache meinen Spielern absolut keinen Vorwurf. Ich glaube, es konnte jeder sehen, dass wir gerackert und gekämpft haben, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten." Raoul Korner, Trainer

Eine Niederlage tue weh, sagte Bayreuthers Trainer Raoul Korner nach dem Spiel. Doch so schmerzhaft dies auch sei, man müsse stolz sein, das man alles gegeben habe.

Stehende Ovationen der Fans trotz Niederlage

Bei dem Spiel waren erstmals wieder bis zu 3.000 Zuschauer in der Bayreuther Oberfrankenhalle zugelassen. Anwesend waren etwas mehr als 2.000 Fans, die das Team am Ende trotz Niederlage mit stehenden Ovationen feierten. Am Samstag um 18 Uhr tritt Medi Bayreuth in Göttingen an.