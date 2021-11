Basketball: Bayreuth setzt sich knapp gegen Kapfenberg durch

Die Bayreuther Basketballer haben sich am 4. Spieltag im FIBA Europe Cup mit 83:79 gegen die Kapfenberg Bulls durchgesetzt. Die Gäste zeigten sich in der Oberfrankenhalle außerordentlich stark. Auch ohne ihren angeschlagenen Center Justin Briggs lagen die Steirer bis in die Schlussphase der Partie gleichauf und waren nah an einer Überraschung.

Am Ende waren es aber die Bayreuther, die mit 83:79 (46:38) die Oberhand behielten und so im vierten Spiel der ersten Gruppenphase ihren dritten Sieg einfahren konnten. Während bei Kapfenberg Kareem Jamar groß aufspielte, lieferte bei Bayreuth Kevin Wohlrath eine gute Performance ab und empfahl sich einmal mehr für mehr Spielzeit.

"Es war ein extrem schwieriges Spiel für uns und zwar in jeglicher Hinsicht. Man darf nicht vergessen, dass wir eine emotional und physisch fordernde Partie gegen den FC Bayern München gehabt haben, die uns offensichtlich auch heute noch nachhing," sagte Hed Coach Raoul Korner. Aber "was zählt ist der Sieg, es wird sicherlich keinen Schönheitspreis für diese Partie geben, doch in unserer Situation ist jeder Sieg Gold wert. Dass wir am Samstag besser spielen müssen, ist uns definitiv bewusst.“

Am 7. Spieltag müssen die Burschen von Head Coach Raoul Korner beim Aufsteiger, den MLP Academics Heidelberg antreten. Jump im SNP Dome ist um 18:00 Uhr.