Basketball: Bayreuth mit Topauftakt im FIBA Europe Cup

Klare Sache für Thornton, Doreth & Co.

Von Beginn an zeigte Bayreuth, dass sie der Favorit in der Begegnung sind. Und dieser Rolle wurde das Team voll gerecht. Im ersten Viertel (18:24) konnten die Österreicher noch einigermaßen mithalten, bis zur Pause baute Bayreuth den Vorsprung aber schon auf zwölf Punkte aus. Die zweite Halbzeit ging noch deutlicher an das Team um Kapitän Bastian Doreth. Bester Werfer war Marcus Thornton, der 25 Punkte erzielte.