Basketball: Bayreuth gewinnt letztes Spiel des Jahres

De'Mon Brooks war mit 19 Punkten bester Werfer der Bayreuther, die auf Crailsheimer Seite lediglich Michael Cuffee (20 Punkte) nicht richtig in den Griff bekamen. "Das war heute ein ganz solides Spiel von uns, das wir nahezu die gesamte Spielzeit dominiert haben", so das Fazit von medi-Kapitän Bastian Doreth. "Vor allem in der Verteidigung haben wir gut Gas gegeben." Bayreuth bleibt mit 16:8 Punkten Tabellenfünfter.