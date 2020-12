Basketball: Bayreuth feiert Zittersieg in Vechta

Aus Bayreuther Sicht war es eine unnötige Zitterpartie bei der bislang noch sieglosen Mannschaft aus Vechta. Beim 92:89 (42:41) ließen die Bayreuther die Gastgeber in den Schlussminuten noch einmal rankommen, nachdem man zuvor schon mit zwölf Punkten Vorsprung vorne gelegen hatte. Mit Glück und Geschick brachte Bayreuth den Sieg aber schließlich nach Hause.

Spannung bis zur letzten Sekunde

Fast die gesamte Spielzeit über lag Bayreuth in Führung. So richtig konnte sich das Team von Headcoach Raoul Korner, das erneut ohne den verletzten Spielmacher Ryan Woolridge antrat, aber nicht absetzen. Mal hatte Bayreuth das Momentum für sich - der längste war ein 11:0-Lauf im Schlussviertel -, dann wieder Vechta. Am Ende hatte RASTA bei Ballbesitz noch die Möglichkeit, zum Ausgleich zu kommen und sich damit in die Verlängerung zu retten. Der letzte Wurf verfehlte aber sein Ziel.