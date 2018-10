Basketball: Bayern-Neuzugang Williams - der neue Star der Liga?

2,03 Meter, 109 Kilo, voll-tätowierte Arme und fokussierter Blick - Basketballspieler Derrick Williams ist eine markante Erscheinung. Der neue Forward der Bayern-Basketballer kommt direkt aus der NBA an die Isar. "Gerade war ich noch in Los Angeles", erzählt er bei seiner Vorstellung in München: "Neun Stunden hinter der Zeit hier, mich rufen immer noch Leute mitten in der Nacht an und fragen, wie es mir so geht."

Williams ist zwar schon eine Weile in München. Wegen eines verschobenen Medzinchecks und der dadurch auch verzögerten Vertragsunterzeichung wurde der neue Hoffnungsträger des deutschen Meisters erst am Freitag (05.10.18) vorgestellt.

Derrick Williams: 428 Spiele in der NBA

Williams ist vielleicht der vielversprechendste Spieler, der je inmals der Basketball-Bundesliga aufgelaufen ist. 428 NBA-Spiele hat der 27-Jährige absolviert, als Nummer-zwei-Pick, also zweitbester Youngster des ganzen Landes, war er 2011 aus dem NBA-Draft hervorgegangen. Er startete seine Karriere bei den Minnesota Timberwolves, es folgten Stationen bei den Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heat und den Cleveland Cavaliers. Nach einem Intermezzo in China bei den Tianjin Gold Lions spielte er im März noch einmal einige Tage für die Los Angeles Lakers.

Williams: "Ich habe das Gewinnen gelernt"

"Mit dem Ruf, den ich habe, den Teams, bei denen ich gespielt habe, erwarten die Leute hier große Sachen von mir. Ich sehe das nicht als Druck, sondern als Herausforderung. Trainer und Mitspieler werden Antworten von mir erwarten – und ich werde versuchen, abzuliefern", erklärte Williams bei seiner Vorstellung. Großes Selbstvertrauen, das aber nicht von ungefähr kommt. 2017 war er Mitspieler von LeBron James, dem besten Spieler der Welt. Daneben hat er viel von NBA-Stars Kyrie Irving und Kevin Love gelernt: "Ich habe das Gewinnen gelernt. Gewinnen wird nie langweilig", sagt er: "Aber dazu musst du jeden Tag alles geben und der beste Spieler sein, der du sein kannst."