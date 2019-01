Basketball: Bayern München siegt auch im 16. Spiel

In Göttingen punkteten elf von zwölf Bayern-Spielern, Topscorer der Gäste war der frühere NBA-Profi Derrick Williams mit 16 Punkten. Beim Gastgeber kam Derek Willis auf 19 Zähler. Bereits am Freitag sind die Bayern wieder im Einsatz, treten in der EuroLeague bei BK Chimki in Russland an.

"Es war wichtig, die Minuten heute gut zu verteilen angesichts des harten Spieplans in dieser Woche." Dejan Radonjic, FCBB-Cheftrainer

Startrekord noch in weiter Ferne

Vom Startrekord von ratiopharm Ulm sind die Bayern aber weiterhin noch ein ganzes Stück entfernt. Die Ulmer hatten in der Saison 2016/17 die ersten 27 Saisonspiele gewonnen, ehe sie gegen München verloren.