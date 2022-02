Basketball: Bayern-Heimspiel gegen Moskau abgesagt

"Unter dem Eindruck der heutigen Ereignisse, die wir auf das Schärfste verurteilen, haben wir eine Spielverlegung beantragt. Heute ist es nicht möglich, ein Basketballfest zu feiern", so der Verein in einem Schreiben an ihre Dauerkartenbesitzer und Inhaber von Spieltagstickets.

"Das heutige EuroLeague-Heimspiel gegen ZSKA Moskau wird auf einen späteren Spieltermin verschoben. Somit findet das heute auf 19 Uhr angesetzte Heimspiel nicht statt!"