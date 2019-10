Basketball: Bamberger Fehlstart in die Champions League

In der vergangenen Saison waren die Bamberger bis ins Halbfinale der Champions League vorgedrungen. In der neuen Spielzeit könnte selbst der Weg über die Vorrundengruppe hinaus ein steiniger werden. Schon im vergangenen Jahr war Bamberg in der Vorrunde auf Nymburk getroffen. Da gewannen die Oberfranken beide Spiele. Diesmal dominierte der tschechische Serienmeister die Partie.

Bamberg muss mindestens Gruppenvierter werden

Die weiteren Gegner der Bamberger sind GS Peristeri (Griechenland), Gaziantep (Türkei), VEF Riga (Lettland), Iberostar Teneriffa (ESP), Mornar Bar (Montenegro) und Nischni Nowgorod (Russland). Die besten vier Teams der Achtergruppe - es gibt jeweils Hin- und Rückspiel - qualifizieren sich für das Achtelfinale. Die vermeintlich stärksten Gegner sind Nischni Nowgorod und Teneriffa, der Champions-League-Sieger 2017 und Finalist 2019.