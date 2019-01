Basketball: Bamberg vor richtungsweisenden Wochen

Obradovic und Stoschek - das könnte passen

Hartnäckig hält sich der Name Sasa Obradovic. Der langjährige Trainer von Alba Berlin steht zwar noch bei Lokomotive Kuban Krasnodar/Russland unter Vertrag. Der Serbe dürfte aber in etwa das Profil haben, das sich Hauptsponsor und Vereinschef Michael Stoschek vorstellt. Er gilt eher als Typ "Schleifer". Stoschek, dem sehr ehrgeizigen Mann im Hintergrund, war Erfolgstrainer Chris Fleming trotz aller zuvor errungenen Titel schnell zu nett, als die Erfolge ausblieben. Auch der Italiener Andrea Trinchieri war in dem Moment nicht mehr gut genug, als er am Spielfeldrand mal menschliche Schwäche zeigte.

Drei Heimniederlagen in Folge - darunter auch das prestigeträchtige Oberfrankenderby gegen Bayreuth - passen nicht zum Anspruch dieses Vereins. Auch wenn es im Pokal und in der Champions League ganz passabel läuft, ist auch im Basketball das Kerngeschäft die Bundesliga. Dort ist das Erreichen der Playoffs zwar noch nicht akut gefährdet, aber auch kein Selbstläufer. Dirks muss schnell Entscheidungen treffen. Die richtigen.