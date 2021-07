Basketball: Bamberg verpflichtet Shooting Guard Simpson

Seine Saisonbestleistung in der Basketball-Bundesliga (BBL) hatte Simpson ausgerechnet gegen seine neuen Arbeitgeber erzielt. Im Januar 2020 war er bei Rasta Vechta aktiv und legte den Oberfranken ganze 32 Punkte in den Korb, darunter fabelhafte neun Dreier.

Dementsprechend gut hat der Shooting Guard die Domstadt in Erinnerung: "Ich habe gegen Bamberg zwei meiner besten Spiele in Deutschland gemacht. Vor allem in der Brose Arena habe ich mich sehr wohl gefühlt", schmunzelte der 29-Jährige bei seiner Vorstellung. Jetzt hat er bei den Oberfranken einen Einjahresvertrag erhalten und freut sich darauf, "die Arena von nun an mein Zuhause nennen zu dürfen". Trainer Johan Roijakkers schätzt an Simpson "neben seinem Shooting vor allem seine athletischen Fähigkeiten".

Punktesammler in der BBL und in der Champions League

Nach einigen Stationen in Griechenland, Finnland, Frankreich, den Philippinen, Ungarn und Italien war Simpson in der Saison 2019/2020 in die Basketball-Bundesliga gewechselt. Bei Rasta Vechta war er in den BBL-Spielen mit 15,1 Punkten der Topscorer. In der Basketball Champions League erzielte er für die Niedersachsen rund 14 Punkte pro Spiel. In der vergangenen Saison spielte er beim türkischen Erstligisten Gaziantep Basketbol, mit dem er in die Playoffs kam, dort aber gegen den späteren Meister Efes Istanbul den Kürzeren zog.

Zwei US-Amerikaner in Bambergs neuem Kader

Simpson ist neben Justin Robinson der US-Amerikaner im Kader der nächsten Saison. Die deutschen Positionen belegen aktuell Christian Sengfelder, Kenneth Ogbe, Dominic Lockhart, Elias Baggette, Joel Aminu, Marvin Omuvwie und Patrick Heckmann.