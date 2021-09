Basketball: Bamberg verpasst Champions-League-Qualifikation

Am Ende war es ein Nervenspiel: Die ersten drei Viertel hatte der Bundesligist, der in Patrick Heckmann (16 Punkte) seinen besten Werfer hatte, bestimmt. Mit bis zu 19 Punkten Vorsprung führten die Oberfranken zwischenzeitlich, doch im Schlussviertel drehten die Litauer auf und drehten die Partie. Im letzten Viertel erzielte der neunmalige deutsche Meister nur 14 Punkte, in der engen Schlussphase bewies Juventus die besseren Nerven und siegte mit 83:79 (34:43).

Damit steht Utena am Freitag im Finale der Gruppe und kann die Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase perfekt machen.

Volle Konzentration auf die BBL

Für die Bamberger, denen man anmerkte, dass sie noch kein Pflichtspiel absolviert hatten, heißt es nun, sich auf die Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) zu konzentrieren. Die startet für das Team von Trainer Johan Roijakkers am Sonntag, 26. September, mit der Partie bei der BG Göttingen.