Basketball: Bamberg und Bryce Taylor gehen getrennte Wege

"Bryce Taylor verlässt Brose Bamberg", teilte der oberfränkische Basketball-Klub lapidar mit: "Brose Bamberg wünscht Bryce Taylor alles Gute für die Zukunft." Dazwischen kurz das Highlight des 33-Jährigen bei den Bambergern: Beim AEK Athen sorgte er 2019 mit drei erfolgreichen "Dreiern" in der Schlussphase für den Einzug in das Final-Four-Turnier der Champions League. Insgesamt absolvierte Bryce verletzungsbedingt in drei Jahren aber nur 97 von 192 möglichen Spielen für Bamberg.