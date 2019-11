Basketball: Bamberg siegt, Bayreuth eine Runde weiter

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen den erwartet schweren Gegner", resümierte Moors nach der Partie. "Wir waren aber zur richtigen Zeit voll da. Wir haben physisch dagegengehalten, auch, als wir in der zweiten Halbzeit eine Phase hatten, wo es offensiv nicht so gut lief. Da waren wir aber vor allem in der Abwehr stark. Sowieso haben wir die Partie heute in der Defensive gewonnen.“ Mit jeweils elf erzielten Punkten avancierten Assem Marei und Retin Obasohan zu den Topscorern der Bamberger.