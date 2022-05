Basketball: Bamberg muss liefern - am besten dreimal

Die Aussichten für Brose Bamberg sind alles andere als rosig. In der Playoff-Viertelfinalserie gegen Titelverteidiger Alba Berlin liegt das Team von Headcoach Oren Amiel nach zwei Niederlagen in Berlin mit 0:2 zurück. Die Hauptstädter brauchen nur noch einen Sieg, um ins Halbfinale einzuziehen. Bamberg dagegen müsste nun dreimal gegen Berlin gewinnen - das erste "Endspiel" ums Weiterkommen steigt am Donnerstag (19.05.2022) um 19 Uhr.

Lockhart verspricht: "Werden alles auf dem Parkett lassen"

"Wir müssen ihnen wieder von Beginn an unsere Intensität aufzwingen. Das haben wir in Berlin sehr gut gemacht, damit sind sie teilweise nicht zurechtgekommen", sagt Dominic Lockhart, in Spiel zwei einer der besten Bamberger. "Was wir auch schaffen müssen: wir müssen ihnen den Dreier so schwer wie möglich machen. Ganz wegnehmen geht nicht, aber wir müssen eng am Mann stehen, so dass sie sich jeden Wurf hart erarbeiten müssen." Sein Versprechen: "Wir werden alles auf dem Parkett lassen und wollen unseren Fans den Sieg schenken!“