Basketball: Bamberg mit Niederlage in der Champions League

Nach zwei Niederlagen in der Basketball-Bundesliga (BBL) war das bereits die dritte Pleite in Folge für die Bamberger, die die Hinrunde in der Gruppenphase damit als Tabellendritter abschließen. Das erste Viertel hatte das Team von Trainer Roel Moors noch mit 19:17 für sich entschieden. Entscheidend in Rückstand geriet die Mannschaft im zweiten Abschnitt, als es den Spaniern gelang, davonzuziehen. Von diesem Zwischenspurt erholte sich Bamberg nicht mehr.